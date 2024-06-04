Петербургская прокуратура приняла меры к погашению долга по зарплате в 150 тыс. рублей

Заявительница работала в огородническом некоммерческом товариществе контролером энергосбыта.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению. Заявительница работала в огородническом некоммерческом товариществе (ОНТ) контролером энергосбыта, ей не выплатили заработную плату в размере 94 тыс. рублей за период с 1 декабря 2024 года по 31 июля 2025-го, рассказали в надзорном ведомстве 15 апреля.

Женщина направляла уведомление о приостановке ее деятельности в адрес председателя ОНТ, однако фактически потерпевшей пришлось работать дальше. Еще одна задолженность за период простоя составила 62 тыс. рублей.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. Сейчас его рассматривают.

