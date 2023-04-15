Благодаря прокуратуре Петербурга промышленный альпинист получил 160 тыс. рублей задолженности по зарплате

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 160 тыс. рублей перед промышленным альпинистом, сообщили 14 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор внес в адрес главы организации представление об устранении нарушений, его рассмотрели и удовлетворили. Долг погашен в полном объеме. Кроме того, в Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда направлены материалы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении компании к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга сотрудники ООО "Строй-Фронт" получили задолженность по зарплате.

