В Петербурге компания задолжала сотруднику 480 тыс. рублей зарплаты

Прокуратура города добивается выплаты долга и компенсации.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Сотрудник общества с ограниченной ответственностью не получил заработную плату в общем размере свыше 480 тыс. рублей, рассказали 30 марта в надзорном ведомстве.

В целях восстановления нарушенных прав мужчины прокуратура направила иск о взыскании с работодателя задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший сотрудник петербургской организации получил долг по зарплате в 540 тыс. рублей. Глава ООО при увольнении не выплатил и другие средства, положенные по закону.

