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Частная больница в Петербурге задолжала своему сотруднику 1 млн рублей
Сегодня, 11:38
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Частная больница в Петербурге задолжала своему сотруднику 1 млн рублей

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Прокуратура внесла работодателю представление, в настоящее время документ рассматривают.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Было установлено, что перед сотрудником частной медицинской организации образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 1 млн рублей, рассказали 16 июня в надзорном ведомстве. 

Прокуратура внесла работодателю представление, в настоящее время документ рассматривают. Фактическое погашение задолженности контролируется. 

Ранее на Piter.TV: после падения на тротуаре в Шушарах пожилая петербурженка получит 250 тыс. рублей компенсации. У женщины зафиксировали компрессионный перелом позвонка, она долгое время проходила лечение и реабилитацию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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