Частная больница в Петербурге задолжала своему сотруднику 1 млн рублей

Прокуратура внесла работодателю представление, в настоящее время документ рассматривают.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Было установлено, что перед сотрудником частной медицинской организации образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 1 млн рублей, рассказали 16 июня в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла работодателю представление, в настоящее время документ рассматривают. Фактическое погашение задолженности контролируется.

Ранее на Piter.TV: после падения на тротуаре в Шушарах пожилая петербурженка получит 250 тыс. рублей компенсации. У женщины зафиксировали компрессионный перелом позвонка, она долгое время проходила лечение и реабилитацию.

Фото: Piter.TV