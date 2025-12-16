После падения на тротуаре пожилая петербурженка получит 250 тыс. рублей компенсации

Еще в декабре 2024 года потерпевшая поскользнулась на обледеневшем тротуаре в Шушарах.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летней местной жительницы. Еще в декабре 2024 года потерпевшая поскользнулась и упала на обледеневшем тротуаре в Шушарах, получив компрессионный перелом позвонка. Она долгое время проходила лечение и реабилитацию.

Как рассказали в надзорном ведомстве, падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано 250 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура взыскала почти 50 тыс. рублей за затопленную квартиру пенсионерки на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV