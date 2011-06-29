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В Петербурге прокуратура взыскивает задолженность по зарплате в размере более 5,5 млн рублей
Сегодня, 13:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прокуратура взыскивает задолженность по зарплате в размере более 5,5 млн рублей

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Восстановление прав работников находится на контроле прокуратуры Фрунзенского района.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга взыскивает с работодателя задолженность по заработной плате в размере свыше 5,5 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в ООО "Архпроект" с мая по июль 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 15 работниками в размере более 5,5 млн рублей.

Прокурор Фрунзенского района в интересах работников направил в суд исковые заявления о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы и процентов за задержку её выплаты, которые находятся на рассмотрении.

Восстановление прав работников находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Piter.tv

Теги: долг, зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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