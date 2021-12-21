  1. Главная
Следующие в Петербург поезда задерживаются из-за падения БПЛА на пути в Воронежской области
Сегодня, 10:36
Для получения актуальных сведений о задержках рейсов рекомендуется обращаться по телефону горячей линии: 8-800-775-54-53.

Согласно информации пресс-службы РЖД, составы "Таврия", отправляющиеся из Симферополя и Евпатории, отстают от графика на час и более. Причиной тому стали повреждения контактной сети, зафиксированные на отрезке Россошь — Сохрановка в Воронежской области.

В частности, прибытие поездов № 008 Севастополь — Петербург и № 180 Евпатория — Петербург ожидается с задержкой в полтора часа, а поезд № 178 Симферополь — Петербург прибудет на час позже расписания. Представители РЖД подчеркивают, что указанное время задержки не является окончательным и может быть скорректировано.

Компания прилагает все усилия для минимизации отставания от графика. Пассажиры получают оперативную информацию о текущей ситуации непосредственно от начальников поездов. Для получения актуальных сведений о задержках рейсов рекомендуется обращаться по телефону горячей линии: 8-800-775-54-53.

Накануне ночью в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, что привело к повреждению железнодорожного полотна на участке Россошь — Сохрановка.

Во вторник, 19 августа, пригородные поезда в Петербурге и Ленобласти следовали почти с часовой задержкой из-за сбоя.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

