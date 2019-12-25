Пригородные поезда в Петербурге и Ленобласти следуют почти с часовой задержкой из-за сбоя

Пассажиры столкнулись с вынужденным ожиданием поездов пригородного и дальнего сообщений, проходящих через железнодорожную станцию Саблино в Ленинградской области.

Железнодорожники столкнулись с техническими неполадками, вызвавшими задержки электричек, направляющихся в Петербург и обратно, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Так, во вторник, 19 августа, пассажиры столкнулись с вынужденным ожиданием поездов пригородного и дальнего сообщений, проходящих через железнодорожную станцию Саблино в Ленинградской области. Задержки составили порядка 40 минут.

Уже с 6:00 движение возобновилось в штатном режиме.

Фото: Pxhere