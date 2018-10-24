Утром поезда от "Адмиралтейской" до станции "Комендантского проспекта" следовали с увеличенным интервалом

В 10:19 движение поездов возобновлено в штатном режиме.

Утром 12 марта, в 10:10, появилась информация о временном увеличении интервалов движения поездов на пятой линии петербургского метро". Причиной задержки стала необходимость устранения технических неполадок.

Пресс-служба метрополитена проинформировала, что сбои затронули участок пути от станции "Адмиралтейская" до станции "Комендантский проспект".

UPD: В 10:19 движение поездов возобновлено в штатном режиме, проведено техническое обслуживание, все неисправности устранены.

Фото: Piter.TV