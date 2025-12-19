Проект продления Фрунзенско-Приморской линии метро утвержден в Петербурге

Новый участок метро в Северной столице охватит расстояние длиной 4,1 км, обеспечивая дополнительную инфраструктуру для обслуживания жителей западных районов города.

Правительство Сетербурга утвердило проект расширения Фрунзенско-Приморской линии метро. Проект включает строительство участка от станции "Шуваловский проспект" до новой станции "Коломяжская", пишет spb.aif.ru со ссылкой на решение об утверждении, размещенном на официальном портале администрации города.

Документ подразумевает создание трёх новых подземных объектов фиолетовой линии, включая промежуточную станцию "Магистраль № 31", конечную станцию "Коломяжская" и электродепо "Коломяжское".

Фото: Piter.TV