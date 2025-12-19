Поезд Петербург-Кисловодск задерживается на несколько часов из-за схода грузовых цистерн с рельсов

Инцидент обошёлся без пострадавших и жертв.

Пассажирский поезд №49, следующий маршрутом Санкт-Петербург – Кисловодск, задержан на линии следования примерно на 2,5 часа вследствие происшествия с железнодорожным составом неподалеку от населённого пункта Тула. Инцидент произошёл на участке между пунктами Жданка и Товарково, где сошёл с путей грузовой состав, информирует пресс-служба МЧС Тульской области.

Инцидент обошёлся без пострадавших и жертв.

В настоящее время железнодорожная линия работает ограниченно: поезда двигаются по единственному оставшемуся пути в реверсивном порядке. Помимо поезда №49, общее количество поездов, попавших под задержку, составляет 7 единиц.

Ранее мы сообщили о том, что на Муринском шоссе ликвидируются последствия аварии с бензовозом.

Фото: пресс-служба МЧС Тульской области