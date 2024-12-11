Транспортная прокуратура проверит задержку "Ласточки" из Выборга в Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после задержки движения поезда "Ласточка" в Петербурге, рассказали в надзорном ведомстве.
Из-за технической неисправности 13 января "Ласточка" из Выборга в Северную столицу прибыла на Финляндский вокзал с опозданием на 45 минут.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее на Piter.TV: дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустили с 2025 года.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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