Транспортная прокуратура проверит задержку "Ласточки" из Выборга в Петербург

Отмечается, что поезд был технически неисправен.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после задержки движения поезда "Ласточка" в Петербурге, рассказали в надзорном ведомстве.

Из-за технической неисправности 13 января "Ласточка" из Выборга в Северную столицу прибыла на Финляндский вокзал с опозданием на 45 минут.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустили с 2025 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)