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Транспортная прокуратура проверит задержку "Ласточки" из Выборга в Петербург
Сегодня, 8:10
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Транспортная прокуратура проверит задержку "Ласточки" из Выборга в Петербург

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Отмечается, что поезд был технически неисправен.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после задержки движения поезда "Ласточка" в Петербурге, рассказали в надзорном ведомстве. 

Из-за технической неисправности 13 января "Ласточка" из Выборга в Северную столицу прибыла на Финляндский вокзал с опозданием на 45 минут. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустили с 2025 года. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ласточка, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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