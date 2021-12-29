  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электрички Балтийского направления задерживаются в Петербург на час
Сегодня, 10:09
186
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Электрички Балтийского направления задерживаются в Петербург на час

0 0

В город с опозданием прибыли 5 поездов.

В Петербург по техническим причинам задерживаются несколько электричек Балтийского направления. Время задержки составляет от 30 минут до 1 часа 40 минут. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Речь идет об электричках № 7462 Луга - Санкт-Петербург (Балтийский), № 809 Санкт-Петербург (Балтийский) – Псков, № 6104 Луга – Санкт-Петербург (Балтийский), № 6416 Сиверская – Санкт-Петербург (Балтийский), №6401 Санкт-Петербург (Балтийский) - Сиверская. Проблема возникла на участке между городом и Гатчиной. 

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продезинфицировали пять железнодорожных вокзалов. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержка, поезд, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии