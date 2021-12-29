Электрички Балтийского направления задерживаются в Петербург на час

В город с опозданием прибыли 5 поездов.

В Петербург по техническим причинам задерживаются несколько электричек Балтийского направления. Время задержки составляет от 30 минут до 1 часа 40 минут. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Речь идет об электричках № 7462 Луга - Санкт-Петербург (Балтийский), № 809 Санкт-Петербург (Балтийский) – Псков, № 6104 Луга – Санкт-Петербург (Балтийский), № 6416 Сиверская – Санкт-Петербург (Балтийский), №6401 Санкт-Петербург (Балтийский) - Сиверская. Проблема возникла на участке между городом и Гатчиной.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продезинфицировали пять железнодорожных вокзалов.

Фото: Piter.TV