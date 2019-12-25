  1. Главная
На Советском проспекте задерживаются автобусы
Сегодня, 9:08
85
На Советском проспекте задерживаются автобусы

Автобусы маршрутов № 115, 115А, 189, 327 и 328 двигаются с опозданием минимум на полчаса.

На Советском проспекте в Петербурге образовался транспортный затор, проинформировала пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы маршрутов № 115, 115А, 189, 327 и 328 двигаются с опозданием минимум на полчаса, продолжительность поездок возросла.

В "Организаторе перевозок" просят пассажиров учитывать возможные задержки при планировании маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге хотят внедрить автоматическую оплату проезда по геолокации пассажира.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: гку организатор перевозок, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

