На Советском проспекте задерживаются автобусы

Автобусы маршрутов № 115, 115А, 189, 327 и 328 двигаются с опозданием минимум на полчаса.

На Советском проспекте в Петербурге образовался транспортный затор, проинформировала пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы маршрутов № 115, 115А, 189, 327 и 328 двигаются с опозданием минимум на полчаса, продолжительность поездок возросла.

В "Организаторе перевозок" просят пассажиров учитывать возможные задержки при планировании маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хотят внедрить автоматическую оплату проезда по геолокации пассажира.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)