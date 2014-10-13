Только 7% петербуржцев почти не задерживаются на работе

При этом, только 16% специалистов считают задержки в офисе своим осознанным выбором и делают это по собственному желанию.

Аналитики сети сервисных офисов SOK в ходе опроса выяснили, что 37% офисных сотрудников из Петербурга задерживаются на работе несколько раз в неделю, 16% – практически каждый день и лишь 12% – несколько раз в месяц. Чаще всего такие сотрудники тратят до часа нерабочего времени (70%), 17% – от 1 до 2 часов, 13% – 2 часа и более.

При этом, только 16% специалистов считают задержки в офисе своим осознанным выбором и делают это по собственному желанию. Ещё 40% отмечают, что остаются в офисе тогда, когда это выгодно, четверть вынуждены находиться допоздна из-за срочных запросов от клиентов, а 18% – из-за дополнительных задач от руководства.

В большинстве случаев причиной задержки является ожидание, неготовность тратить время на работу дома, а также срочные проекты и желание пропустить пробки (по 24%). Большой объем работы становится причиной задержек у каждого четвертого опрошенного, столько же респондентов просто хотят пообщаться с коллегами.

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Фото: unsplash (Compagnons)