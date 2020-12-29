Это рекорд: более 3 тысяч россиян задержаны в РФ на акциях в поддержку Навального

Об этом сообщают независимые социологи. По неподтвержденным данным, это абсолютный рекорд в новой истории России.

В России начались первые подсчеты общего числа задержанных граждан России на протестных акциях, которые прокатились 23 января по всей стране. Общественная организация "ОВД-ИНФО" сообщает о примерно 3 тысячах граждан, задержанных силовиками в более чем 80 регионах страны. Эта цифра уточняется и в ближайшее время может еще вырасти, уточняют эксперты. В то же время МВД пока что не публикует окончательную сводку по задержаниям на акциях в поддержку Алексея Навального.

ОВД-ИНФО также публикует своеобразный "рейтинг городов" по числу задержаний. Лидерами в нем стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск с 1320, 490 и 96 задержанными. С полными списком и статистикой в деталях можно ознакомиться на сайте ОВД-ИНФО.

Отмечается, что 3324 человека (а именно столько насчитали общественники на 5.00 воскресенья) - это рекорд по массовости задержаний за последние 10 лет и все время существования организации.

Ранее мы показывали масштаб оппозиционных протестов в Санкт-Петербурге: на них, по подсчетам ПитерТВ, вышло не менее 10 000 человек.

Видео: Telegram/NEXTA Live