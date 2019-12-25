В Петербурге задержали слесаря-насильника

Он изнасиловал девушку в её собственной квартире.

В Петербурге задержали мужчину, который в июле текущего года изнасиловал 27-летнюю девушку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ещё 17 июля, юрисконсультант обратилась в полицию. Она сообщила, что в этот день в период с 18:10 до 20:40 в квартире на Автовской, где она и проживает, её изнасиловал неизвестный с применением физической силы. Уже 18 июля в полицию поступила телефонограмма, в ней сообщалось, что у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, признаки изнасилования.

У дома 11 по Комендантскому проспекту 3 августа опергруппой по подозрению в совершенном преступлении задержан 33-летний слесарь-монтажник. Он помещен в изолятор временного содержания.

Ранее петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель.

Фото: Piter.TV