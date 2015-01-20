Полицейские задержали пьяного водителя в Стрельне с применением оружия

Мужчине теперь предстоит отвечать перед законом по ряду статей КоАП РФ.

Ночью экипаж ГИБДД пытался задержать машину марки Renault, совершавшую странные маневры на Красносельском шоссе в поселке Стрельна. Увидев патрульную машину, водитель увеличил скорость и пытался скрыться, подвергая опасности остальных участников дорожного движения. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники начали преследовать нарушителя, подавая сигналы фарами и сиреной. Когда стало ясно, что водитель не собирается останавливаться добровольно, полицейские приняли решение применить огнестрельное оружие. На улице Лассаля стражи порядка произвели предупреждающий выстрел вверх, а также прострелили колеса автомобиля.

Злоумышленника задержали. Им оказался молодой мужчина 25 лет родом из одной из центральноазиатских республик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При применении оружия никто не пострадал.

Водителю теперь предстоит отвечать перед законом по ряду статей КоАП РФ, включая игнорирование требований сотрудников ДПС, вождение в нетрезвом виде, нарушение ПДД, езду без прав и страховки, а также отказ пройти медицинское обследование.

Машину арестовали и отправили на спецстоянку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти