В Красногвардейском районе за нападение на школьников задержаны двое мужчин

Госпитализация подросткам не понадобилась.

В Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Наставников​ наряд Росгвардии задержал двух мужчин в возрасте 44 и 37 лет за нападение на детей возле школы по Хасанской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 ноября.

Инцидент произошел днем 16 ноября. Охранник учреждения рассказал Росгвардии о том,​ что на площадке около школы двое​ неизвестных толкали учеников в возрасте 14-16 лет, после повалили их на землю. Один из подростков пострадал от удара по голове. Учитель, который проходил рядом, увел детей в школу. Нападавшие пытались преследовать их, но в итоге скрылись.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Госпитализация подросткам не понадобилась.

По предварительным данным, один из задержанных – отец ученика этой школы. Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся. Родитель решил самостоятельно разобраться с обидчиком и пришел к учреждению после уроков.

Ранее мы рассказывали о том, что "доставщики цветов" отправятся в колонию за разбойное нападение на петербурженку.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу