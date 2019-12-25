"Доставщики цветов" отправятся в колонию за разбойное нападение на петербурженку

Они решили напасть на хозяйку одной из квартир в доме по улице Савушкина. Они полагали, что у женщины дома хранится около 40 млн рублей.

"Доставщики цветов" отправятся на 7 и 8 лет в колонию за разбойное нападение на петербурженку. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в декабре 2022 года И. и М. решили напасть на хозяйку одной из квартир в доме по улице Савушкина. Они полагали, что у женщины дома хранится около 40 млн рублей.

Уже 17 декабря обвиняемые дела позвонили в домофон и, представились сотрудниками службы доставки цветов. Когда женщина открыла им дверь, они ворвались в квартиру. И. ударил петербурженку по голове, а М.приставил нож к горлу и потребовал передать денежные средства. После этого И. стал таскать потерпевшую по квартире, высказывая требования о передаче наличных. Женщина достала из кошелька все имевшиеся у неё деньги – 15 тысяч рублей. Мужчины, поняв, что ошиблись насчет 40 млн, забрали 15 тысяч рублей и покинули квартиру.

Суд назначил И. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, М. – 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также они должны компенсировать моральный и материальный вред пострадавшей.

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