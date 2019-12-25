В Петербурге рецидивист с ножом напал на хозяйку квартиры

Он завладел её телефоном и перевёл с карты себе 39 тысяч рублей.

В Невском районе квартиросъемщик напал с ножом на арендодателей и ограбил их. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, вечером 11 октября 30-летний житель Калужской области, находясь в квартире дома по улице Бабушкина, угрожая ножом хозяйке квартиры, завладел её телефоном и через приложение мобильного банка перевёл себе 39 285 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

По "горячим следам" у дома 82 по улице Бабушкина утром 12 октября подозреваемый был задержан. Мужчина дважды был судим за разбой.

Ранее курсант МЧС спас женщину от грабителя в Петербурге.

Фото: Piter.tv