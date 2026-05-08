Сегодня, 10:27
В Ленобласти со стрельбой задержали мигранта на угнанной иномарке

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("неправомерное завладение автомобилем").

В посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области сотрудники ДПС остановили автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские начали преследование, в ходе которого нарушитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу для окружающих.

У дома 13 по Каштановой аллее инспектор ДПС, действуя по закону "О полиции", применил табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух он произвёл несколько прицельных выстрелов по колёсам, что позволило остановить иномарку. Водитель, 39-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, был задержан. Выяснилось, что он находился в России нелегально.

По внешним признакам мужчина был пьян, но от медосвидетельствования отказался. У него также не было водительских прав и документов на машину. В тот же день в полицию обратилась 57-летняя жительница Петербурга с заявлением об угоне — именно её автомобиль был возвращён после задержания. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("неправомерное завладение автомобилем"). Кроме того, ему грозят административные штрафы за отказ от медосвидетельствования, езду без прав, неповиновение полиции и другие нарушения. Сейчас он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан. В результате применения оружия никто не пострадал.

Видео:  пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

