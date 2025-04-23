На улице Ленсовета в Петербурге задержан курьер телефонных мошенников с 5 млн рублей

Деньги 85-летней жительницы Василеостровского района удалось вернуть до перевода в криптовалюту.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании 22-летнего жителя Ломоносовского района Ленинградской области, подозреваемого в участии в серии мошенничеств. Молодого человека задержали 21 апреля у дома №75 на улице Ленсовета — сразу после того, как он получил от пожилой женщины более 5 миллионов рублей "для перевода на безопасный счёт".

Как уточняется, 85-летняя жительница Василеостровского района стала жертвой звонков от лжеспециалистов, которые убедили её передать сбережения "представителю госструктур". Передача произошла лично, и благодаря оперативным действиям полиции деньги были изъяты и возвращены пострадавшей.

Расследование началось после аналогичного случая 17 апреля. Тогда злоумышленник под видом курьера получил 140 тысяч рублей у 85-летней жительницы дома на улице Подвойского. Именно с этого эпизода полицейские начали отслеживать его перемещения и вышли на след.

По данным следствия, задержанный может быть причастен к минимум восьми подобным преступлениям в Петербурге, Ленобласти и Великом Новгороде. Деньги, полученные от жертв, он планировал переводить в криптовалюту. Этому удалось помешать.

У подозреваемого изъят телефон с данными, представляющими интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК. Работа продолжается.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: создано с помощью ChatGPT