В Петергофе задержали цыганок по подозрению в обмане пенсионерок

Полицейские устанавливают иные эпизоды их противоправной деятельности.

На юго-западе Петербурга задержаны представительницы кочевого народа, обманывавшие пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

К 86-летней жительнице Ломоносова 14 декабря 2021 года пришли две женщины, которые представились соцработниками. Они сказали пенсионерке, что сейчас происходит обмен денег, и что они готовы сами их поменять. Пожилая женщина передала им 340 тысяч рублей. Пенсионерка позднее поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полицейские позднее установили личности подозреваемых. Ими оказались 23-летняя жительницы города Петушки и ее 20-летняя девушка из Гатчины. Было принято решение о задержании подозреваемых с поличным при совершении очередного преступления. Уже 21 января 2022 года злоумышленницы пошли на очередное преступление. На этот раз жертвой стала 85-летняя пенсионерка, проживающая на Озерковой улице в Петергофе. Девушки под тем же предлогом пришли к ней домой и похитили 400 тысяч рублей. В этот раз на выходе из дома их ждали сотрудники уголовного розыска.

Полицейские устанавливают иные эпизоды их противоправной деятельности.

В начале января с помощью генетики полиция нашла цыганку, обокравшую пенсионерку в Ленобласти.

Видео: МВД