С помощью генетики полиция нашла цыганку, обокравшую пенсионерку в Ленобласти

Женщину неоднократно ловили за аналогичные преступления.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в январе прошлого года в полицию обратилась 86-летняя жительница города Никольское (Тосненский район, Ленобласть). Она рассказала, что к ней домой пришли две женщины, которые представились работницами пенсионного фонда. Они предложили поменять пенсионерке ее накопления в связи с денежной реформой. Злоумышленницы забрали у женщины 150 тысяч рублей, после чего скрылись. Было возбуждено уголовно дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Спустя почти год дело удалось раскрыть экспертам-криминалистам. Они провели генетическую экспертизу и установили, что биологические следы, оставленные в квартире пенсионерки, принадлежат "старой знакомой" полиции – 49-летней представительнице кочевого народа, проживающей в Гатчинском районе.

В декабре прошлого года кочевницу задержали по подозрению в обмане 73-летней жительницы города Сланцы. Под предлогом продажи меда, злоумышленница похитила у пенсионерки 24,5 тысячи рублей. К тому моменту женщина уже имела несколько судимостей и отбывала условный срок за кражу. Однако суд отказал следователю в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи вновь настаивают на аресте.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали 24-летнего парня за кражу 190 тыс. рублей у пенсионерки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области