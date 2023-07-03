Полиция Петербурга задержала шестерых дрифтеров

Виновных привлекли к административной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали ночных дрифтеров, которые устроили опасный заезд по региону. Группу молодых нарушителей заметили в ходе мониторинга интернета.

Сначала парни дрифтовали между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, спустя час перебрались во Всеволожский район. На следующий день их поймали поочередно по местам проживания. Организатором оказался 22-летний уроженец Удмуртии, остальные пятеро участников – местные жители в возрасте от 21 года до 25 лет. Один из них перевозил оператора в багажнике своего автомобиля ради эффектных кадров.

Виновных привлекли к административной ответственности. У всех шести машин, двух BMW, Toyota Mark II, двух Lada и Ford Sierra, были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. Автомобили изъяты для проведения экспертизы, а пока помещены на спецстоянку. Кроме того, зафиксированы превышения нормативов уровня шума.

Полиция Петербурга неизменно жестко будет реагировать на любые попытки организовать экстремальные развлечения на дорогах нашего города, так как такие действия не только нарушают закон, но и ставят под угрозу жизни и здоровье других людей. Пресс-служба МВД России

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти