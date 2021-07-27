Сотрудники ГАИ задержали водительницу Exeed, скрывшуюся с места ДТП во Фрунзенском районе

Женщина сбила другого водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали женщину, которая скрылась с места ДТП во Фрунзенском районе. Днем 29 декабря на проспекте Славы 34-летняя водительница Exeed сбила 31-летнего пешехода. Мужчина вышел из своей машины из-за ее неисправности для установки знака аварийной остановки.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленницу разыскивали. Она была оперативно задержана и доставлена в отдел. В отношении автоледи вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 и ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Кудрово водитель сбил женщину и двух подростков, а затем скрылся с места ДТП.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти