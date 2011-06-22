На Витебском вокзале задержана сотрудница организации железнодорожного транспорта по подозрению в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница организации железнодорожного транспорта. Ущерб организации составил около 94 тысяч рублей, рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По подозрению в совершении мошеннических действий в отношении организации по сервисному обслуживанию железнодорожного транспорта выявлена и задержана уроженка Тосненского района Ленобласти.

Установлено, что 39-летняя женщина, являясь сотрудником предприятия по сервисному обслуживанию железнодорожной техники, владела правом на компенсацию расходов на приобретенные билеты. В течение нескольких лет она оформляла на себя и члена своей семьи билеты на поезда дальнего следования, которые возвращала в тот же день. Затем она обращалась в свою компанию, чтобы компенсировать понесённые расходы. В общей сложности она получила около 94 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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Фото: УТ МВД России по СЗФО