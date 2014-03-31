Житель Ленобласти обманом лишил имущества свою племянницу с психическим заболеванием

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 16 октября.

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2021 года фигурант убедил племянницу, страдающую психическим заболеванием, подписать доверенность на его имя на распоряжение двумя квартирами и земельным участком в области. Мужчина пообещал девушке, что будет сдавать недвижимость в аренду, а денежные средства от сделок отправлять ей. Потерпевшая доверилась единственному родственнику.

Когда обвиняемый получил права на чужие квартиры и земельный участок, он нашел покупателей и продал им все имущество, а деньги оставил себе. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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