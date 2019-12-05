Мужчина задержан за пропаганду терроризма на станции метро "Проспект Большевиков"

Судьба обвиняемого решится в ближайшее время.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела против гражданина иностранного государства, совершившего правонарушение в городском метрополитене. Основанием стало высказывание одобрения действий лица, официально признанного террористическим деятелем.

Инцидент произошел 24 февраля 2026 года на станции "Проспект Большевиков". Подозреваемый открыто выражал одобрение экстремистских взглядов известного террориста. Благодаря совместной работе оперативников УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, а также ГУ МВД России по региону, нарушителя быстро выявили и задержали.

Судьба обвиняемого решится в ближайшее время: следствие планирует обратиться в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде ареста.

