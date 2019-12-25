Задержан участник дорожного конфликта на перекрестке Народного Ополчения и Трамвайного

Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители в Кировском районе задержали участника дорожного конфликта, который стал "звездой". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета 10 марта полицейские выявили видеозапись с места ссоры на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта. По словам 29-летней заявительницы, водитель автомобиля Renault Duster подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В иномарке женщины находился малолетний ребенок.

"Героем" ролика оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

