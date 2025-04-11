Полиция задержала разбившего стекло троллейбуса на Ветеранов

В салоне троллейбуса произошел конфликт между водителем и пьяным пассажиром.

Полицейские поймали дебошира, который разбил стекло троллейбуса на проспекте Ветеранов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация об инциденте поступила правоохранителям вечером 4 апреля. На месте установили, что около дома 36 в салоне троллейбуса произошел конфликт между водителем и пьяным пассажиром. На остановке мужчина вышел из общественного транспорта и предложил водителю продолжить выяснение отношений. Тот закрыл двери и начал движение. После хулиган ударом кулака разбил стекло и скрылся.

У дома 31 по улице Лени Голикова по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего слесаря. Его доставили в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти