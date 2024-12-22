На Богатырском проспекте задержан приезжий, подозреваемый в распространении наркотиков

В его автомобиле нашли около 500 граммов мефедрона.

Полицейскими Приморского района задержан приезжий, подозреваемый в распространении наркотиков. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 14 по Богатырскому проспекту 22 февраля около 03:35 сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Changan, воитель которого был с явными признаками алкогольного опьянения. За рулем автомобиля находился 35-летний приезжий, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал.

В ходе осмотра автомобиля в переднем подлокотнике, а также в рюкзаке на заднем сидении автомобиля полицейскими было обнаружено и изъято 16 пакетов со свертками, где было около 500 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фото: Piter.tv