Задержаны поджигатели "Газели" в Приозерском районе Ленобласти

Ущерб оценивается в 120 тыс. рублей.

Полицейские Приозерского района задержали поджигателей "Газели" в поселке Суходолье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 сентября поступило сообщение о том, что у дома 16 по улице Лесной полыхает автомобиль "Газель". Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили сгоревшую машину "ГАЗ".

Рядом с автомобилем были задержаны 29-летний местный житель и его 34-летняя спутница. Спустя время в полицию обратился 62-летний хозяин транспортного средства, работающий бункеровщиком. Он оценил ущерб в 120 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV