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Задержаны поджигатели "Газели" в Приозерском районе Ленобласти
Сегодня, 10:34
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Задержаны поджигатели "Газели" в Приозерском районе Ленобласти

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Ущерб оценивается в 120 тыс. рублей.

Полицейские Приозерского района задержали поджигателей "Газели" в поселке Суходолье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 14 сентября поступило сообщение о том, что у дома 16 по улице Лесной полыхает автомобиль "Газель". Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили сгоревшую машину "ГАЗ". 

Рядом с автомобилем были задержаны 29-летний местный житель и его 34-летняя спутница. Спустя время в полицию обратился 62-летний хозяин транспортного средства, работающий бункеровщиком. Он оценил ущерб в 120 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали петербуржца, бросившего взрывчатку в окно квартиры на улице Ткачей. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержаны поджигатели, суходолье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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