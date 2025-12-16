Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве соседа после пьяной ссоры

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В понедельник, 15 июня, около 20:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти в квартире дома №80, корпус 2 по Октябрьской набережной. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего – им оказался 57-летний житель этого же дома. На теле были зафиксированы ножевые ранения.

Благодаря оперативным действиям уголовного розыска подозреваемый был задержан в тот же вечер на улице Чапаева. Им оказался 55-летний неработающий местный житель. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине нетрезвый мужчина нанёс удар саблей оппоненту в ходе ссоры в парадной.

Фото: Piter.TV

