В Петербурге задержан подозреваемый в нападении с ножом на восьмиклассника

Причиной агрессии мог стать снежок, прилетевший не в то время и не в то место.

В Петербурге задержан и доставлен в территориальный отдел подозреваемый в нападении на восьмиклассника. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, в настоящий момент выясняются мотив и все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Напомним, 1 декабря вечером в полицию Красносельского района поступило сообщение, о том, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого подросток получил ножевое ранение. Оказалось, что неизвестный мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Школьник с открытой раной бедра был госпитализирован в больницу. Причиной агрессии мог стать снежок, прилетевший не в то время и не в то место.

Фото: Telegram/ Ирина Волк