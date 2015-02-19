На площади Искусств задержали пьяного водителя Lada, пытавшегося скрыться

В результате его опасных маневров на дороге никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Lada Granta с нетрезвым водителем за рулем. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 27 ноября управлявший машиной нарушал ПДД, также он проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. "Беглеца" поймали на площади Искусств. В результате его опасных маневров на дороге никто не пострадал.

За рулем находился 23-летний молодой человек с признаками опьянения. В отношении водителя составили следующие протоколы: ч. 4 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.18, ч. 1 ст. 12.12, ч. 1 ст. 12.26 и ст. 19.3 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: "танцы" водителя BMW на дороге обернулись уголовным делом в Петербурге. Кроме того, парня привлекли к административной ответственности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти