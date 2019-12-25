В Петербурге 15-летний подросток ударил бутылкой по голове 17-летнего юношу

Сам пострадавший пояснил, что у дома 30 по Лиговскому проспекту он на самокате въехал в бетонную стену.

Полицейские задержали несовершеннолетнего, который избил подростка у торгового центра в Центральном районе. Сам пострадавший рассказал, что якобы на самокате въехал в бетонную стену.

Как рассказали в МВД, 29 октября вечером в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним был доставлен 17-летний подросток в состоянии средней степени тяжести. Подросток пояснил, что у дома 30 по Лиговскому проспекту он на самокате въехал в бетонную стену. Правоохранители установили, что повреждения были получены иным способом.

В полицию 11 ноября обратилась 39-летняя мать подростка с заявлением о том, что 29 октября неизвестный ударил стеклянной бутылкой по голове её сына.

Было установлено, что у подростка произошел конфликт, переросший в драку, с другим несовершеннолетним из-за электронной сигареты.

Вечером 12 ноября у дома 33 по Баскову переулку по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан 15-летний гражданин Таджикистана.



Фото: МВД

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Также ещё одни подростки избили прохожего на проспекте Просвещения.

Главное фото: Piter.tv