На станции "Гостиный двор" задержали мужчину, пристававшего к школьнице

По словам девочки, неизвестный трогал её грудь.

В Петербурге задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней в метро. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 15-летней девочки. Дочка сообщила ей, что 29 августа около 14:00 на станции метро "Гостиный Двор" неизвестный трогал её грудь.

Подозреваемый был оперативно задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что пьяные подростки покусали сотрудницу полиции во время ночного рейда.

Фото: Piter.tv