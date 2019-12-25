Пьяный петербуржец бросал петарды из окна квартиры на Аэродромной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Приморского района задержала метателя петард. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям накануне поступила информация о том, что из окна квартиры в доме по Аэродромной улице кидают петарды. Злоумышленником оказался нетрезвый 37-летний местный житель. Ранее он был судим.

Фото: Piter.TV