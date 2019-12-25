  1. Главная
Пьяный петербуржец бросал петарды из окна квартиры на Аэродромной
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Приморского района задержала метателя петард. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям накануне поступила информация о том, что из окна квартиры в доме по Аэродромной улице кидают петарды. Злоумышленником оказался нетрезвый 37-летний местный житель. Ранее он был судим. 

Ранее мы рассказывали о том, что главе СК РФ представят доклад о расследовании уголовного дела по факту стрельбы в школе в Рябово. Пострадавшего госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки. 

