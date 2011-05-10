Задержан нанесший надписи на памятник Ленину в Красном Селе

Мужчина помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в вандализме в Красном Селе, пишет 78.ru.

Напомним, в день годовщины Октябрьской революции, 7 ноября, злоумышленник разрисовал памятник Владимиру Ленину в парке "Красное Село". "Художник" нанес на постамент скульптуры белой краской оскорбительные надписи. Их убрали работники коммунального хозяйства.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 54-летнего местного жителя. Мужчина помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село