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Задержан нанесший надписи на памятник Ленину в Красном Селе
Сегодня, 9:12
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Задержан нанесший надписи на памятник Ленину в Красном Селе

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Мужчина помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в вандализме в Красном Селе, пишет 78.ru. 

Напомним, в день годовщины Октябрьской революции, 7 ноября, злоумышленник разрисовал памятник Владимиру Ленину в парке "Красное Село". "Художник" нанес на постамент скульптуры белой краской оскорбительные надписи. Их убрали работники коммунального хозяйства. 

По подозрению в совершении этого преступления задержали 54-летнего местного жителя. Мужчина помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ. 

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: вандализм, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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