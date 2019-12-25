Неизвестные вандалы изуродовали памятник Ленину в Красном Селе

После изуродования памятника Владимиру Ленину в Красном Селе возбуждено уголовное дело вандализме. После осмотра места происшествия сотрудниками полиции, надписи с памятника, оставленные неизвестными лицами, были удалены работниками коммунального хозяйства, пишет "Фонтанка".
Напомним, что неизвестные, используя белую краску, испортили памятник в день годовщины Октябрьской революции 7 ноября.
Полиция продолжает изучать видеозаписи с места происшествия и ведет поиск вандалов.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки".
Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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