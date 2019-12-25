  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные вандалы изуродовали памятник Ленину в Красном Селе
Сегодня, 9:35
114
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные вандалы изуродовали памятник Ленину в Красном Селе

0 0

Надписи были удалены с памятника работниками коммунального хозяйства. Возбуждено уголовное дело.

После изуродования памятника Владимиру Ленину в Красном Селе возбуждено уголовное дело вандализме. После осмотра места происшествия сотрудниками полиции, надписи с памятника, оставленные неизвестными лицами, были удалены работниками коммунального хозяйства, пишет "Фонтанка".

Напомним, что неизвестные, используя белую краску, испортили памятник в день годовщины Октябрьской революции 7 ноября.

Полиция продолжает изучать видеозаписи с места происшествия и ведет поиск вандалов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки".

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: вандализм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии