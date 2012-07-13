В Кировске задержали женщину, которая облила зеленкой сотрудницу банка

Она попалась на уловки мошенников.

В Кировске Ленобласти полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников облила зеленкой сотрудника банка. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 4 сентября в полицию поступило сообщение от работницы банка, расположенного в доме 12 по бульвару Партизанской Славы в Кировске. Она сообщила, что в помещение банка зашла незнакомая ей женщина, подошла к её рабочему окну и облила зелёнкой. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшие полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 52-летнюю местную жительницу. При опросе выяснилось, что женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Около месяца назад ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что произошла утечка баз данных с её работы со всеми финансовыми реквизитами и персональными данными. Находясь под давлением звонившего, женщина не сбросила звонок и не обратилась в полицию, а продолжила слушать и принимать инструкции.

Для сохранности денежных средств ей нужно было произвести ряд действий – оформлять кредиты в разных банках, а потом "сохранять" их в банковских ячейках, оформленных на имя "надежных" лиц. После "спасения" собственных сбережений женщине предложили поучаствовать в "наказании" тех, кто на них покушавшихся. По телефону ей сообщили, что пособницей мошенников якобы является работница банка, а лучший способ проучить ее – это облить зелёнкой, что обманутая женщина и сделала.

Помимо потери сбережений жительница Кировска приобрела еще и "проблемы" с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сотрудники полиции приняли у женщины заявление по факту совершенного мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Видео: МВД