Троих человек задержали за избиение соседа молотком на Учительской

Пострадавший получил закрытую травму головы и был срочно отправлен в медицинское учреждение.

Утром 18 января в Калининском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали трех человек, устроивших жестокое избиение соседа в жилом доме на Учительской улице. Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, поводом для конфликта послужила жалоба 37-летнего мужчины на шум соседей.

Находящиеся в квартире лица грубо отреагировали на замечание: два мужчины силой привели потерпевшего в помещение, уложили на пол и начали наносить удары. Затем находившаяся рядом 39-летняя женщина, имеющая криминальное прошлое, ударила жертву молотком по голове.

На место незамедлительно прибыли наряды Росгвардии, которые задержали двоих мужчин, 41 и 36 лет, и женщину. Средство нападения — молоток — изъяли. Пострадавший получил закрытую травму головы и был срочно отправлен в медицинское учреждение.

Впоследствии выяснилось, что 41-летний фигурант ранее имел неоднократные уголовные обвинения в другом государстве, а его подруга была осуждена за нелегальное пересечение границ России. Всех причастных доставили в 17-е отделение полиции для дальнейших процессуальных действий.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину госпитализировали после падения с Кронверкского моста.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти