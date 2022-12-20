В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске

Был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний уроженец Каспийска.

Полицейские задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В доме 7 по набережной 40-летия ВЛКСМ в городе Выборг 19 декабря был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний уроженец Каспийска, который находится в федеральном розыске за вымогательство.

Установлено, что 25 августа 2018 года в период с 16:00 до 20:00 подозреваемый совместно со знакомым незаконно потребовали потерпевшего передать им 1,5 млн рублей. В период с 25 августа 2018 года до 24 января 2019 года, посредством звонков и отправки сообщений они требовали от потерпевшего уже 3,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

Ранее в Ленобласти восьмиклассник избил пенсионера и забрал 800 рублей.

Видео: МВД