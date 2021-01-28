В Ленобласти восьмиклассник избил пенсионера и забрал 800 рублей

Подозреваемый школьник был отпущен под обязательство о явке.

В Лужском районе Ленобласти восьмиклассник подозревается в ограблении пенсионера. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего 67-летнего пенсионера, в подъезде дома его избили неизвестные и забрали деньги. По подозрению в ограблении в поселке Торковичи был задержан восьмиклассник. Он, применив физическую силу, открыто похитил 800 рублей.

После опроса школьник был отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали с поличным серийную "карманницу".

Фото: Piter.tv