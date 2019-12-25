На 53-летнюю женщину напали, избили и отобрали у неё два кольца и мобильный телефон. Ущерб составил 280 тысяч рублей.

В Московском районе Петербурга полицейские задержали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти часов вечера 8 июня у дома 14 по 1-му Предпортовому проезду на 53-летнюю женщину напали неизвестные, избив и отобрав у неё два кольца и мобильный телефон. Ущерб составил 280 000 рублей.

Утром 17 июня у дома 98 по улице Костюшко по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин, 45 и 42 лет, и их 42-летняя подельница.

Фото: МВД

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.

Ранее был задержан рецидивист, напавший на пенсионерок на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)