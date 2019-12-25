В Московском районе Петербурга полицейские задержали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около пяти часов вечера 8 июня у дома 14 по 1-му Предпортовому проезду на 53-летнюю женщину напали неизвестные, избив и отобрав у неё два кольца и мобильный телефон. Ущерб составил 280 000 рублей.
Утром 17 июня у дома 98 по улице Костюшко по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин, 45 и 42 лет, и их 42-летняя подельница.
Фото: МВД
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.
Ранее был задержан рецидивист, напавший на пенсионерок на Петергофском шоссе.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)
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