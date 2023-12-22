Расследование показало, что доход от незаконных экскурсий по петербургским крышам составил 22 млн рублей

Изначально предполагалось, что сумма была в пределах 9 млн рублей.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двух администраторов и пять гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях. По предварительным данным, суммарный незаконный доход за почти 1,5 года противоправной деятельности может достигать 9 миллионов рублей. В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части второй статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что за 1,5 года противоправной деятельности суммарный доход превысил 22 миллиона рублей. Какое понесет за это наказание организатор, в ближайшее время определит суд.

Видео: МВД Медиа