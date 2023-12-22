Пьяный петербуржец ногами повредил три автомобиля на Маршала Блюхера

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 66 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, повредившего три машины в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 10 марта в правоохранительные органы обратились жители дома по проспекту Маршала Блюхера, встревоженные звуками работающих автомобильных сигнализаций и грохотом во дворе. Они сообщили о том, что хулиган ногами бьёт по припаркованным машинам.

В 02:20 росгвардейцы задержали на месте происшествия нетрезвого 35-летнего гражданина, который из хулиганских побуждений бил ногами по припаркованным автомобилям темно-серого цвета Peugeot, Subaru и ВАЗ-2121 (Нива). Он оставил вмятины на дверях и повредил у машин лакокрасочное покрытие.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 66 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Росгвардия