На Мартыновской задержали разыскиваемого в Московской области подростка с наркотиками

Полицейские задержали в Петербурге подростка, разыскиваемого в Московской области за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. В Северную столицу он прибыл также с криминальным грузом, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Разыскивали 16-летнего юношу с мая, ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, после того, как в гараже в Ивантеевке местные правоохранители обнаружили 1,7 тыс. граммов мефедрона. В городе на Неве парень проживал в коммунальной квартире в доме по Мартыновской улице.

При задержании нашли и изъяли пластиковый контейнер с синтетическим психостимулятором "Альфа-ПВП" массой порядка 500 граммов. Москвич доставлен в отдел.

