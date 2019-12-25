  1. Главная
На Мартыновской задержали разыскиваемого в Московской области подростка с наркотиками
Сегодня, 11:58
При задержании нашли и изъяли пластиковый контейнер с синтетическим психостимулятором "Альфа-ПВП" массой порядка 500 граммов.

Полицейские задержали в Петербурге подростка, разыскиваемого в Московской области за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. В Северную столицу он прибыл также с криминальным грузом, сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Разыскивали 16-летнего юношу с мая, ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, после того, как в гараже в Ивантеевке местные правоохранители обнаружили 1,7 тыс. граммов мефедрона. В городе на Неве парень проживал в коммунальной квартире в доме по Мартыновской улице. 

При задержании нашли и изъяли пластиковый контейнер с синтетическим психостимулятором "Альфа-ПВП" массой порядка 500 граммов. Москвич доставлен в отдел. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга выращивал коноплю в деревне Глядино. 

Фото: Piter.TV 

